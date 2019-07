Space Economy , E se l'Eliseo volesse fondere Airbus con Thales? Alessandro Sannini su Le Fonti TV

L’industria spaziale europea è in crescita. E la Francia si prepara a fare la parte del leone nonostante l’Italia abbia un ruolo di primo piano nel settore attraverso Leonardo. Non è un caso infatti che a settembre a Parigi nascerà un nuovo comando spaziale francese. Servirà a gestire i 3,6 miliardi di budget che il presidente Emmanuel Macron ha deciso di investire nella strategia spaziale nel periodo 2019-2025.le motivazioni industriali le fornisce un report di Bruxelles datato giugno 2018, dove si delineano le grandi potenzialità del comparto cui viene destinato un budget europeo da 16 miliardi nel periodo 2021-2027. “L’industria spaziale europea è una delle più competitive al mondo – spiega il report – Impiega più di 231mila persone e genera un valore aggiunto stimato fra i 53 e i 62 miliardi di euro. L’Europa fabbrica un terzo dei satelliti prodotti nel mondo”. Due aziende, Thales Alenia Space e Airbus Space, che assieme creerebbero un campione “spaziale” da 27 miliardi di fatturato.Parigi dovrà però fare i conti con Leonardo che ha diritto di veto su operazioni straordinarie sulle due joint venture franco italiane Telespazio (67% Leonardo, 33% Thales) e Thales Alenia Space (67% Thales, 33% Leonardo). Senza contare che il governo francese dovrà ottenere anche il via libera di Roma che può esercitare il golden power sulle infrastrutture strategiche.