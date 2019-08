“Fatti forza e comunica”: la dura vita di chi sbarca su LinkedIn e di chi cerca di ottenere qualcosa

Vie di uscita

Come si esce da questa trappola e come si vince?

Non ha la pretesa di avere una soluzione definitiva. Posso però suggerire un approccio basato però su un pizzico di esperienza e molto buon senso. Di seguito quattro punti sui quali consiglio di riflettere.

1) Aspettative

Aspettatevi che il fiume sia selvaggio, sorprendente e stimolante. Aspettarsi il contrario è vivere nell'illusione. Maxime Lagacé

Per creare un brand personale degno di tale nome servono in media 36 mesi. Ciò significa che bisogna essere disposti a impegnare per molto tempo senza avere grandi ritorni e senza lasciarsi condizionare troppo da feedback che potrebbero essere parziali o illusori, come appena visto. Il miglior consiglio, per quanto possa essere sconfortante è di pensare a LinkedIn come un investimento a lungo termine e trovare (o avere) un canale diverso, in termini di lead generation e sussistenza. Non a caso si dice che il networking (e qui parliamo fondamentalmente di questo) si crea quando (ancora) non ne hai bisogno.

2) Chiarezza e Significato

È la mancanza di chiarezza che crea caos e frustrazione. Emozioni velenose per qualsiasi obiettivo. ” - Steve Maraboli

Simile al punto precedente, si tratta di aspettative, sapere dove stai andando e perché stai lottando. Credo che LinkedIn sia meno “democratico” di quanto si voglia dire in giro. Solitamente funziona per obiettivi grandi e ambiziosi. È più utile e funzionale per creare una posizione di rilievo, un boost esponenziale alla propria carriera che come stampella per una traballante. Ad ogni modo, parafrasando Nietzsche, chi ha “un perché chiaro” sopporta quasi ogni “come”.

3) Coraggio

A volte dire "fanculo" al momento giusto può essere una cosa molto potente. Ti dice che sei disposto a fare tutto il necessario per arrivare dall'altra parte. David Goggins

Questo punto è collegato al precedente ma anche all’intero discorso fatto sin qui. Su LinkedIn le “idee” che godono di più visibilità e coinvolgimento sono idee piatte, banali. Articoli come “le persone non lasciano le aziende, lasciano i capi incapaci”, riprodotti in inglese, in coreano e in egiziano antico, sono la prova che il “populismo” è vivo e vive in mezzo a noi. La differenza la fa però la capacità di creare e portare avanti pensieri originali. Sfidare e sfidarsi continuamente. La differenza, come ho scritto spesso, è cercare di essere il dj e non il jukebox.

4) Scommetti sulle persone non sulla piattaforma

Non ha importanza se cerchi di vendere Gesù, o Buddha, o i diritti civili, o come arricchirsi nel settore immobiliare senza rischiare un soldo. Questo non fa di te un essere umano. Semmai fa di te un agente vendite. Se vuoi parlare con qualcuno sinceramente, da essere umano... chiedigli dei suoi figli, scopri quali sono i suoi sogni... solo per saperlo, per nessun'altra ragione. Perché appena cerchi di prendere le redini di una conversazione, per pilotarla, non è più una conversazione... è un pistolotto e tu non sei un essere umano, sei un venditore, un piazzista. - Phil a Bob in The Big Kahuna

È una cosa che racconto spesso e che mi rende orgoglioso, riguarda come ho iniziato a muovermi sulla piattaforma. Per un anno intero ho fissato continuamente incontri telefonici e su Skype con persone che, in un modo o nell’altro, reputavo interessanti; ho contato oltre cinquecento conversazioni in un solo anno. Quasi nessuno è diventato mio cliente ma tutte mi hanno dato qualcosa.

Allo stesso modo ho lavorato intensamente, lo faccio ancora, per creare relazioni di valore. Persone che avessero storia ed esperienza tali da potermi fare crescere. Persone per le quali valesse la pena insistere per mesi. Con umiltà, faccia tosta e una buona dose di fortuna, appena quattro o cinque persone di questo tipo mi hanno permesso davvero di crescere. Sono persone che non necessariamente sono diventate mie clienti, ma mi hanno dato spesso il consiglio giusto, indicato la strada o aperto la strada.

Non ho molto da consigliare tranne questo: agisci da essere umano, investi sulle persone, non sulla piattaforma.

In fondo di LinkedIn in quanto LinkedIn non dovrebbe importare niente a nessuno. Tranne agli azionisti, naturalmente... 😊)