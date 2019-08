Visita del Sud Sudan alla Comunità di Sant’Egidio - La lezione di John Garang nel faticoso cammino dell’indipendenza

«L’Africa è mistica e selvaggia, è un inferno soffocante e un paradiso, è il Walhalla del cacciatore e l’Utopia dell’avventuriero. È quello che vuoi tu e si presta a tutte le interpretazioni. È l’ultimo vestigio di un mondo morto o la culla di uno nuovo e lucente. Per me, come per molta gente, è semplicemente casa mia».

Queste parole sono scritte nella sua autobiografia (West with the Night, prima edizione 1942; ripubblicato da North Point Press, New York 1983) da Beryl Markham, scrittrice, aviatrice e allevatrice di cavalli, nata nel 1902 in Gran Bretagna e morta nel 1986 in Kenya dopo avervi passato tutta la vita, dai quattro agli ottantaquattro anni.

Anche in ragione di una narrazione politica strumentale e strumentalizzante, noi oggi siamo invece abituati a un giudizio omogeneo e statico sull’Africa, che conosciamo poco e cui guardiamo in generale come a una terra pericolosa e lontana, di flussi migratori inarrestabili, guerre intestine senza fine o soggiorni esotici per turisti fortunati. In realtà il grande continente da cui ci separa solo un braccio di Mediterraneo è molto più vicino e molto più complesso di quanto pensiamo: dista dalla Sicilia poco più di cento chilometri e comprende un’immensa varietà di culture, di ambienti naturali, di modelli sociali, di risorse e di prospettive di sviluppo.

All’Africa dobbiamo molto del nostro passato, a cominciare dalle sue radici originarie: è nella Rift Valley che traversa l’Etiopia, il Kenya, la Tanzania, l’Uganda e lo Zaire che sono stati ritrovati i primi resti di esseri umani e si è sviluppata la nostra specie. Ma, soprattutto, con l’Africa abbiamo un appuntamento nel prossimo futuro, perché molte delle evoluzioni sociali, economiche e politiche che avverranno in Europa dipenderanno in misura crescente dalle relazioni che riusciremo a stabilire con quello che i colonialisti di casa nostra chiamavano il «continente nero».

Capire l’Africa oltre lo stereotipo dovrebbe dunque essere un dovere per alcuni (coloro che ci governano) e un interesse di tutti. Una chiave di lettura immediata della sua lunga, ricchissima e spesso drammatica storia è la biografia di alcune figure simboliche, che l’hanno marcata negli ultimi decenni e rappresentano una lezione, a volte controversa ma sempre intensa, per il presente e per l’avvenire. Una di queste personalità di spicco è indubbiamente quella di John Garang de Mabior. Il suo nome non dice molto in Europa, ma è mitico nell’Africa subsahariana: a Garang si deve infatti, per citare una definizione che gli era cara, la nascita del cosiddetto «nuovo Sudan».

Nato nel 1945 da una famiglia molto povera in un villaggio lungo il corso del Nilo, Garang rimase orfano di entrambi i genitori a dieci anni e studiò con l’aiuto di un parente, che gli pagò la retta scolastica. Dopo aver frequentato la scuola primaria nella regione dove era nato, seguì gli studi secondari in Tanzania (dato che il Sudan era in quegli anni dilaniato da una feroce guerra civile) e poi, grazie a una borsa di studio, poté laurearsi in economia negli Stati Uniti, presso l’Università dello Iowa. Poiché era molto brillante, dopo la laurea gli venne offerta un’altra borsa di studio dall’Università della California a Berkeley, ma lui preferì tornare in Africa, dove prese una seconda laurea in economia agraria presso l’Università di Dar Es Salaam. La sua passione politica era crescente, così come il suo desiderio di contribuire fattivamente al riscatto del suo Paese.

Alla fine degli studi, fu arruolato dall’esercito sudanese e vi rimase undici anni, diventando colonnello e tornando in questa veste negli Stati Uniti per seguire un corso militare avanzato in Georgia. Ne approfittò per continuare a studiare e conseguire anche un PhD in economia agraria presso la sua alma mater, nello Iowa. Rientrato in Africa con due lauree e un dottorato, invece di scegliere la brillante carriera istituzionale che questi titoli gli avrebbero consentito di percorrere, divenne… un ribelle. Lo studioso di geopolitica, documentarista ed esperto di storia sudanese Peter Moszynski scrive a giusto titolo: «è un plurilaureato con una cultura internazionale che ha passato tutti gli anni della giovinezza e della maturità nel bush», così come si chiamano abitualmente in Africa le aree più selvagge, coperte di cespugli e boscaglia.