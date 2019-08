E' morta la scrittrice afroamericana Toni Morrison

A 88 anni ci lascia la grande scrittrice afroamericana Toni Morrison.

Grande narratrice, ha contribuito a trasformare la letteratura americana, raccontava di donne, di libertà, di lotte per superare pregiudizi e razzismo.

Amatissima è uno dei suoi romanzi più amati anche dal pubblico italiano, io non ho ancora avuto il coraggio di leggerlo perchè so per certo che mi farà soffrire...a questo punto penso sia arrivato il momento di farlo, sarà il mio modo di renderle omaggio.

La voglio ricordare in una bella intervista del critico e giornalista francese François Busnel, probabilmente avrete visto il programma che andava in onda su Rai 5, America tra le righe, se guardate la puntata girata a New York potrete vedere lei, la magnifica Toni Morrison nella sua casa, cliccate QUI

AMATISSIMA

"Un romanzo maestoso, di straordinaria intensità, che racconta la storia di Sethe, indomabile donna di colore che, negli anni precedenti alla Guerra Civile americana, si ribella al proprio destino e fugge al Nord, verso la libertà. Un percorso drammatico attraverso l'orrore della schiavitù, la forza dell'amore materno e il peso dì un indicibile segreto. Con un saggio di Alessandro Portelli."

