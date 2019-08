Maria, Madre dei migranti (ma non ditelo a Salvini)

Certo, Immaginate l'indignazione e il disgusto che in queste ore scorre sul web ma durerà il tempo di una castroneria che attende la successiva sciocchezza magari su un tema legato alla salute, ad una legge che si cita ma non esiste, ad una pagina di storia nata da un complotto dei poteri forti e quindi negata in nome di chissà che crociata. In altre parole - specialmente nella strumentalizzazione del religioso - il cinismo in politica è sempre esistito per cui non mi scandalizzo.

Se proprio va cercato un problema nella società italiana è l'ignoranza sempre più diffusa nella popolazione. Questo vuoto di conoscenze e di memoria è una palese spia di cambiamenti profondi accaduti nel nostro modo di sentire e di pensare, e di conseguenza ha ricadute in alcuni ambiti della nostra vita sociale come quello politico per cui nell'attuale panorama non di rado i leader scivolano per mancanza di competenza o di previa informazione. Tutto questo provoca paradossalmente un disagio per chi sa, per chi ha studiato con passione e rigore. Basta seguire un dibattito tra politici e fermate la vostra attenzione sull'ospite cosidetto "tecnico" il quale pensa e spesso eplicita il suo pensiero con la frase "ma di che stiamo parlando"? E lo sconforto aumenta più si da spazio al vuoto di contenuti, alla mancanza di dati puntuali, alla pressocché assenza di dati oggettivi su cui costruire un minimale ragionamento.