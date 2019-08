Governo nel caos ma forse lo sapevamo già

Ci vuole tutto il coraggio di dire che maggioranza e opposizione oggi non esistono più perlomeno per come esse vorrebbero mostrarsi davanti agli elettori; e su questo non è importante l'effetto a valle sul paese in stagnazione ma la causa a "monte" della faccenda. Non ci voleva tanto ma ci si trova adesso a non poter negare una contraddizione ab origine.

Abbiamo avuto - infatti- per poco più di un anno un premier non eletto dal popolo e un governo non eletto dal popolo con una maggioranza puramente algebrica (onestamente l'unica possibile) e non politica. Ci avevano detto che tutto si teneva da un "contratto" ma francamente non si è mai visto realizzato nemmeno in un comma per quanto esso il patto fosse già vago e indeterminato di suo. E ciò perché chi l'ha scritto non conosce la denominazione delle cose.

Contratto (pactio o meglio ancora negotium - negare l'ozio) non solo rimanda all'agire ma contractus sta per contrazione di una parte di sè nella trattativa per fare spazio all'altra parte in nome di una sintesi la più armonica possibile. Ebbene nel caso dei dossier più complessi Lega e Movimento 5 stelle hanno costruito una finzione più che un'operazione perdendo oltretutto l'occasione di introdurre un punto di svolta politica per i governi "forzati e necessari" usciti da un sistema iper proporzionale. Ovvero se avessero stabilito, come accade per gli esecutivi di grande coalizione tedeschi, il principio preambolare di non rottura in itinere dei punti di accordo allora questo governo gialloverde avrebbe avuto - piaccia o no - un suo relativo senso politico. Tuttavia l'esasperata ricerca degli umori e del consenso ha cestinato gli intenti, ha costretto in molte occasioni a fare marcia indietro oppure a distrarre sui risultati opposti alle promesse.

Ed è in questo senso che in termini puramente finalistici l'esecutivo Conte non ha più una mission da seguire, nel senso che esso è tecnicamente finito.