Compiti delle vacanze, inutili o semplicemente superati?

Anche le materie più noiose possono avere un risvolto creativo

C’è anche chi ha voluto far cimentare gli studenti con l’educazione civica, visto che in classe c’è poco tempo per svolgerla: un docente, ad esempio, ha inserito tra i compiti quello di scrivere tre articoli giornalistici (uno di politica interna, uno di politica estera e uno di cronaca); un altro, un po’ più esigente, ha chiesto di scrivere tutti i testi di un ipotetico giornale, affrontando i vari argomenti che di solito si trovano sui quotidiani. Ma c’è pure chi si è spinto oltre: la missione data per l’estate è quella di inventare una storia e di scriverla a mo’ di racconto (come se fosse un libro). Immancabili, poi, i classici esperimenti scientifici ‘fatti in casa’. Così come ascoltare musica o vedere film e serie tv in lingua originale per affinare la padronanza delle lingue.