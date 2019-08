Chi paga il conto?

Tutto ha un prezzo, anche il Governo del Cambiamento. E alzarsi da tavola quando c’è da pagare il conto per il reddito di cittadinanza, Quota 100, clausole di salvaguardia e via discorrendo, è quanto meno curioso. Soprattutto se si considera che la maggioranza uscente ha già scritto nero su bianco che a gennaio scatteranno le clausole di salvaguardia e che dunque aumenterà l’Iva. In pratica dopo un anno in cui prima è aumentata la pressione fiscale e poi sono aumentate le imposte locali, ora rischiamo di beccarci pure l’aumento dell’Iva. Un biglietto piuttosto salato per assistere ad un match di wrestling tra Salvini e Di Maio.

@vitokappa