il Bombarda...

Il reggente francese della città propose un patto al soldato svizzero.

Da quando soggiornava a Milano non riusciva più a dormire bene a cagione di un Angelo. Il francese risiedeva nei pressi della chiesa di san Gottardo in Corte (che ancora oggi sorge dietro al Palazzo Reale), chiesa che aveva sul campanile una statua raffigurante un Angelo. Il vento soffiando sulla statua provocava cigolii e rumori molesti, ed il governatore (Odetto di Foix 1485-1528) passava le proprie notti insonni. Se con un colpo di bombarda lo svizzero fosse riuscito a buttar giù il rumoroso dannato Angelo, avrebbe ricevuto in cambio la libertà sua e quella della fidanzata, anch’ella messa al gabbio dai transalpini.

Naturalmente era necessario agire con prudenza ed in segreto, per non farsi scoprire dalla Chiesa; era cosa da farsi subito, la sera stessa, approfittando del temporale in corso che avrebbe coperto il rumore dell’arma e fatto pensare all’agire di un fulmine abbattutosi sul campanile.