Lacrime di coccodrillo

Appartenne ai Pusterla, una famiglia milanese nobile, antichissima, con un arcivescovo nel IX secolo. Fu rovinata dal contrasto con il Signore di Milano, Luchino Visconti (1287-1349); all’età di 54 anni, si invaghì della sposa di Francesco Pusterla, Margherita, cercando più volte di approfittarne. Francesco, per vendicarsi, organizzò una congiura assieme ad altre famiglie nobili milanesi, tra cui gli Aliprandi. Scoperta la congiura, Luchino Visconti fece decapitare Francesco e i suoi quattro figli, Margherita fu fatta prigioniera per una decina d’anni, indi, visto che non cedeva, murata viva in una segreta.

La famiglia Pusterla caduta in disgrazia presso i Visconti, trascinò con sé anche le sorti del castello, che cadde inevitabilmente in rovina. I Visconti requisirono definitivamente il castello, affidandolo in seguito alla famiglia Vimercati, passando poi alla famiglia Calchi, ai Marliani, ai Ferrario, ai Tarlaini, ai Greppi ed ai Gavana, attuali proprietari della struttura che viene utilizzata come top location per convegni, matrimoni ed eventi. Il maniero non è aperto al pubblico ma vale la pena dargli un’occhiata, anche se dalla strada. E’ un gioiello.