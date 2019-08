Quel pasticciaccio Brutto dell'intervista a Calenda

Naturale che poi la discussione sia degenerata sulla qualità dei giornali, sulle news gratuite che uccidono le testate ufficiali e sul fatto che grazie ai social tutti si sentano giornalisti. Provo a mettere insieme due pensieri su questo.

Oggi esistono tante possibilità di ottenere informazioni in modo gratuito ed è impensabile che questo non abbia ripercussioni sulle imprese che fanno utili facendosi pagare per dare informazioni. Questo non vuol dire che il giornalismo sia morto o condannato. Vuol dire che una serie di contenuti di bassa qualità, per i quali in passato si riusciva a farsi pagare, oggi vengono messi fuori mercato da alternative gratuite.

E non è solo un tema di bassa qualità. Ad esempio su alcuni siti* quali lavoce.info oppure Phastidio.net oppure Noisefromamerika.org che non richiedono un abbonamento, ma donazioni libere e in qualche caso pubblicità, è possibile leggere analisi ti tipo economico, politico e sociale mediamente superiori a quanto si strova sulla stampa a pagamento.

A questo va aggiunto che non di rado l'informazione fornita dalle testate tradizionali lascia a desiderare