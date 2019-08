Gialli per la paura e verdi per i debiti

Si chiama “Parlamento” perché in esso vengono convogliate le idee della politica espresse in parole, dove appunto si parla e si ascolta per poi discernere una decisione.

E nel Parlamento quando si parla ci si manifesta per quello che si è con tutti le proprie potenzialità e limiti, positivi e non. E diversamente dalle spiagge e dalle piazze in cui vanno bene slogan e drink a fiumi, in sede parlamentare le parole diventano atti di cui rimarrà traccia nella memoria, dove si esprime per davvero la sovranità popolare non dimenticando che essa non vive di plebiscito ma è frazionata in “partiti”, in frammenti di verità. Solo nel rispetto di questo codice delle regole la sovranità viene convocata a raccolta per ascoltare, elaborare e se fosse possibile negoziare la migliore sintesi possibile per il bene comune (giusto perché si parla spesso a sproposito di cittadinanza e costituzione).

Ciò premesso, l’abisso che ieri si è creato tra il premier dimissionario Giuseppe Conte e l’ex ministro degli interni Matteo Salvini segna per quest’ultimo la sua sconfitta definitiva quantomeno sul piano del modello stilistico, antropologico e quindi politico. Ne è prova il dibattito di queste ore dove – invito tutti a fare un semplice un esperimento empirico - si continuerà a ricordare da un lato il discorso di Conte (debole ma dignitoso) e dall’altro per il capo dellla Lega Salvini ci ricorderemo i meme a favore del web, la volgarità involontaria delle sue stranezze muscolo-facciali, i baci pseudo-devozionali ai rosari, le parole biascicate dai vari “ehm”. Basta questo per capire che solo il confronto riesce nell’intento di stabilire una differenza tra propaganda e capacità di governo e – nell’immediato – tra chi ha un’idea e chi ne è sprovvisto, uno al quale non daresti nemmeno la chiave del proprio box bicicletta.

Lo sconforto dopo la fine del governo gialloverde sta nell'Italia che guarda in un certo qual modo a se stessa e alle disperazioni dell'offerta politica dei suoi leader. La delusione dei cittadini sta tutta in questa povertà di pensiero e di competenza di chi è al potere (competenza nel senso del suo significato originale visto che cum-petere vuol dire infatti chiedere insieme, coltivare il bene plurale). Un'inadeguatezza che allarga il divario tra emigrazione di intelligenze che scappano all'estero importanzione delle mediocrità che rimangono ben piantati nella poltrona nella presunzione di governare. Un cotrocircuito che ci lascia incattiviti e come ha scritto il direttore di Avvenire - e con dei "vuoti clamorosi, dalle politiche per la famiglia a quelle per il Terzo settore e allo (s)governo delle questioni migratorie da e verso l’Italia.