Pedala, pedala, pedala Marco!

Negli anni questa struttura ha maturato una valenza simbolica di grande importanza, divenendo a livello internazionale un luogo simbolo non solo per i donatori di sangue, ma anche per tutti coloro che si sentono coinvolti in opere di solidarietà e fraternità.

Dopo tanti anni dalla sua costruzione (in buona parte è stato edificato con strutture lignee) il Tempio necessita di un consolidamento radicale.

Ed ecco che quindi, per divulgare la necessità di far cassa e sostenere i lavori, Marco Toppan inforca la sua bici e si getta in una pedalata che siamo tentati di raccontare con toni epici... una specie di “dalle Alpi alle Piramidi...”.

E’ stato un piacere accogliere Marco- sottolinea il Sindaco Domenico Pascuzzi- nel suo viaggio attraverso l’Italia per sensibilizzare la società alla donazione e alla sua importanza. Ringrazio l’Avis di Pesaro e Urbino e l’Avis di Gabicce Mare per l’impegno e per l’importante operato messo in atto nel nostro territorio”.

Un contributo concreto giunge dall’AVIS regionale delle Marche che ha destinato la somma di 5000 euro al progetto.