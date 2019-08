E' il Parlamento, bellezza!

L’epifania del Parlamento si è rivelata in tutta la sua bellezza, perfida e sconvolgente, sostanziale e formale insieme, costituzionale nella sua fissità mutevole (ossimoro voluto). Nel mazzo - infatti - dei fenomeni politici l’asso della Costituzione ha sbaragliato fanti, donne e cavalli se vogliamo stare nella suggestione del gioco della pratica cartomantica. E il rispetto di quel che Conte simul chiama “codice delle regole” - ovvero la Costituzione - ha in qualche modo permesso di capire molti elementi significativi sui processi politici dentro un sistema parlamentare come il nostro.

La crisi dell'esecutivo gialloverde proprio perchè "eplicitata in Parlamento" ha prodotto due cose importanti: da un lato ha dato sfogo al dinamismo dei protagonisti, agli istinti ancestrali e spregiudicati degli altri attori (con un Renzi – geniale baro e stratega occulto e oculato – che nell’ombra smuove la battaglia e le mosse altrui mettendo letteralmente ko Salvini rimasto col mojiito in mano), Di Maio che trova un possibile percorso terapeutico per se stesso e per il suo movimento dal complesso edipico-salviniano che lo ha consunto in 15 mesi di governo. Zingaretti che prova a dare ragionevolezza al sogno di Bersani di normalizzare in senso sinistro-riformista i grillini sposando le istanze dei cinquestelle con quelle di un centrosinistra sull’orlo della crisi di senso.

E dall'altro ha ricondotto tutti i partiti dentro il perimetro della Costituzione così sta facendo ineccepibilmente il presidente Mattarella nonostante le agitazioni isteriche del momento. E la costituzione che sta indicando qual’è lo “spazio” in cui si da forma alla politica, e quali debbano essere i limiti (ossia i confini) sui quali vive la nostra democrazia al netto di chi invoca elezioni seguendo i rutti umorali dell’elettorato e nonostante gli umori della Papeete generation, gli abitanti della Rousseu-Town o gli analisti da tastiera facile. In questi casi penso sempre all’esempio americano: si fanno sondaggi quotidianamente, si valutano tutti gli indici di gradimento continuamente, si critica e si osanna il presidente senza filtri ma non si butta nessuno dalla torre e le elezioni democratiche hanno un timing preciso secondo tempi precisi (le presidenziali e quelle di medio termine per il Congresso). Accade in tutte le democrazie moderne ed è giusto che accada da noi senza questa continua tenzone ad ogni sospiro.

Ebbene, dentro gli spasmi parlamentari in un senso o in un altro, si vedrà la discontinuità rispetto al passato; e se il nuovo governo che verrà saprà dare risposte strutturali ad un paese che proprio di soluzioni sospese, decisioni economico-sociali rimandate è stremato. Vero è che certi matrimoni, manzonianamente parlando, non s’avrebbero da fare e ciò nonostante - come è stato scritto - sperare che il governo non-erotico giallorosso (quello gialloverde è stato troppo hard…) possa poi stupirci in seguito sarà un azzardo ma ci si può provare. In fondo, ci sono amori vulcanici e affetti progressivi: che sia la stessa cosa per l’unione Ma-Zinga?

Ce lo dirà il Parlamento, l'araba fenice che risorge mentre si inceneriscono le coerenze dei protagonisti di questa crisi. Passano le ore, cambiano gli scenari ma almeno teniamoci la resilienza del nostro sistema. Il che non è poco visto la desolazione di queste ore.