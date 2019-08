KFC inizia a testare il pollo vegetale

Si aggiunge un altro nome all'elenco sempre crescente delle catene di fast food che offrono carne a base vegetale. Ieri KFC ha annunciato che inizierà a testare le pepite e le ali di Beyond Meat Chicken nel suo menu per un periodo limitato di tempo.

La catena di Louisville, KY, facente parte del gruppo Yum! Brands è il primo fast food di pollo ad unirsi al movimento delle carni a base vegetale. A maggio, KFC annunciò che stava prendendo in considerazione un prodotto a base di carne vegetale, ma che fosse in attesa di comprenderne i vantaggi a lungo termine.

Sembra, tuttavia, che la carne a base vegetale si stia muovendo dalla fase di "wait and see" e che stia diventando sempre più un elemento indispensabile per la maggior parte delle catene di ristorazione. Del Taco, White Castle e Dunkin hanno tutte aggiunto un articolo a menù e Burger King ha alzato la posta non molto tempo fa, quando ha lanciato l' Impossible Whopper.

KFC inizierà con la vendita di Beyond wings and nuggets nell'unica sede pilota ad Atlanta, GA, città natale del competitor Chick-fil-A, il quale sembrerebbe anch'esso al lavoro sun un'offerta di pollo vegetale.

KFC ha già decantato le qualità del nuovo prodotto a base di pollo vegetale, affermando che sarà difficile distinguerlo dal famoso pollo originale del Colonnello Sanders.