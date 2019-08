Diventa un critico letterario di Repubblica e impara a scrivere con BellevilleOnline

In questi giorni impazzano sui social le polemiche per l’annuncio con cui il quotidiano La Repubblica chiede ai lettori di candidarsi per diventare critico letterario.

In tanti stanno gridando allo scandalo ma la ormai famosa Casa Lettori al secolo Maria Anna Patti, grande lettrice come me, scrive su Robinson già da un po’ e mi sembra che la cosa sia più che gradita ai lettori dell’inserto culturale del quotidiano! Nessuno scandalo quando l’avventura di Maria Anna è cominciata!

Quest’anno a Internazionale Ferrara ci sarà un workshop proprio su come si scrive una recensione “Il mestiere del critico” e il docente è Guido Vitiello... dunque mi domando perché in questa fine estate si voglia polemizzare su una notizia come questa con tutto quello che sta succedendo nel nostro Paese !

Ciò detto, e rimanendo in tema di scrittura , voglio segnalare che ho scoperto ciò (tra dilettanti ci si aiuta no?)

da 12 settembre 2019 Belleville, la scuola di scrittura nata a Milano nel 2014, inaugura un nuovo grande progetto sul web: BellevilleOnline. Una vera scuola di scrittura grazie alla quale aspiranti scrittori e scrittrici da tutta Italia e da tutto il mondo potranno frequentare i corsi e lavorare su manoscritti e idee.

Per accedere basterà registrarsi su TYPEE.it, la comunità online di scrittura e lettura di Belleville.

Su BellevilleOnline saranno disponibili video lezioni e audio lezioni di alcuni dei più importanti scrittori, editor, agenti e sceneggiatori italiani, tra cui Marco Balzano, Umberto Contarello, Diego De Silva, Marcello Fois, Letizia Muratori, Antonio Pascale, Alberto Rollo, Marco Rossari, Francesca Serafini e Marco Vigevani.

E ancora: dispense, servizi di lettura e valutazione degli inediti, video chat individuali per lavorare con editor delle maggiori case editrici. Gli studenti potranno anche scrivere racconti, dialoghi e storie in chat collettive, sotto la guida di scrittori e docenti della Scuola di scrittura Belleville.

BellevilleOnline rivoluziona l’insegnamento della scrittura e delle tecniche narrative, per scrivere e imparare a scrivere ovunque tu sia.

Allora... popolo di aspiranti scrittori, seguite #scrividovesei e può darsi che troviate il modo di raggiungere i vostri obiettivi e chissà... diventare critici letterari di Repubblica!

Elisabetta