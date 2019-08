I libri scolastici entrano nel carrello: oggi le famiglie risparmiano al supermercato (e online)

Gli e-book non sfondano

Solito discorso, infine, per i libri in formato digitale. Continuano a non piacere ai ragazzi: la metà (49%) non li prende neanche in considerazione, vuole solo il cartaceo; il 36%, invece, potrebbe essere tentato ma solo per i testi secondari; appena il 15% è attratto dall’innovazione. Eppure sono nativi digitali. Ma se la scuola e la famiglia non incentivano il cambiamento è difficile far partire la ‘rivoluzione’. Nel 52% delle scuole, infatti, la tecnologia resta fuori dalla porta, nessun docente adotta gli e-book. Mentre solamente 1 studente 4 possiede un tablet tutto suo dove scaricare e consultare anche libri digitali.