25 consigli per l'uso dei social

Durante le docenze che tengo su temi di (web) marketing e comunicazione, i moduli dedicati alle attività di social media marketing sono sempre quelli dove ho maggiore riscontro da parte dei miei studenti.



Dato che l'argomento è vastissimo, su sollecitazione di una mia studentessa, ho scritto un decalogo di 25 piccoli punti da tenere bene in testa quando gestiamo i canali social.



Ovviamente, ogni singolo punto meriterebbe un approfondimento ad hoc che faccio durante le mie lezioni.



Chi ha già seguito qualche ora in classe, tale elenco può essere usato come una piccola bussola per ripassare ciò che già si è approfondito, gli altri possono prendere spunto per poter incominciare ad avvicinarsi a queste tematiche. I colleghi, magari, potrebbero darmi qualche suggerimento per arricchire tale l'elenco: condividere e confrontarsi è sempre bello.

Pubblica facendo buon uso di un mix di testo ed immagini Pubblica eventuali link di giornali / blog / siti web e verifica sempre le fonti Usa gli hastag, soprattutto su Twitter ed Instagram Sfrutta l’uso dei video Adegua i tuoi contenuti all’arco temporale Pubblica con regolarità (possibilmente ogni giorno) Programma in anticipo un tot numero di contenuti settimanali Pubblica con degli intervalli di tempo tra un contenuto e l’altro Usa un tono di voce non troppo ingessato ma alquanto informale Se è possibile richiama la community con un nome specifico Se hai un pubblico non solo italiano, produci i contenuti anche in altre lingue Fornisci sempre informazioni utili insieme a contenuti ricreativi Rispetto alle tematiche che tratti, declinala il tuo tema principale trovando dei collegamenti culturali da rilanciare (spezzoni di film, canzoni, opere artistiche, etc.) Sfrutta il potenziale di una bella immagine (seleziona e scegli sempre con cura) Sfrutta gli aforismi Sfrutta le ricorrenze (es. una determinata festività, evento, nascita/morte di un determinato personaggio, etc.) Fai sondaggi e domande alla tua community Crea dei contest, distribuisci degli omaggi, gadget, etc. Sponsorizza (soprattutto su FB) i tuo contenuti migliori (guarda le statistiche) Rispondi sempre in tempi brevi Non alterare mai i toni Tranne in casi estremi, non tendere mai a cancellare i commenti In caso di discussioni “calde” sposta il tutto in privato Imposta / salva delle risposte standard rispetto a delle domande di uso comune Ricorda di fare la verifica della pagina con il badge