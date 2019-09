I fuori sede nella “giungla” degli affitti, tra convivenza forzata e regole della casa

La co-abitazione resta la soluzione più gettonata

Un’idea di come si sta muovendo il mercato per l’anno accademico 2019/2020 ce la possiamo fare analizzando le scelte di chi ha già provveduto all’alloggio. Il bivio è quello di sempre: appartamento da solo o casa insieme ad altri ‘colleghi’? Quest’ultima soluzione rimane la strada maestra, sia per le matricole (opterà per la convivenza il 43% dei nuovi iscritti) sia per gli studenti di lungo corso che però cambieranno città – non sono pochi, circa un quarto del campione – che nel 30% dei casi affitteranno solo una stanza. Numeri ancora più altri tra i ragazzi che continueranno a frequentare la stessa università: il 59% co-abiterà (il 39% rimarrà nel vecchio appartamento, il 20% cambierà casa).