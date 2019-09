La sfida di +Europa e di Emma Bonino è per chi non s’accontenta

Al di là dei tatticismi (fa meglio, alla crescita nei consensi del movimento, stare all’opposizione o stare al governo?) a tenere banco dentro a +Europa c’è oggi anche un contrasto di visione politica.

Un contrasto rimasto finora latente, perché l’emergenza democratica sfociata nel delirio dei “pieni poteri” era ritenuta tale da tenere assieme anche sensibilità piuttosto diverse.

L’uscita di scena di Salvini e l’accantonamento della Lega da ipotesi di nuovi governi, ha consentito a + Europa di svolgere un ragionamento politico puro e scevro da compromessi, che va al cuore della iniziativa che il movimento intende percorrere.

Così, da una parte vi sono la Direzione nazionale e la Segreteria (democraticamente, quindi, il movimento) che, con la senatrice Emma Bonino, intendono porsi all’opposizione del nascente governo Conte bis, sebbene in maniera molto diversa da quello che è andato in scena ieri in piazza davanti a Montecitorio. Dall’altra i tre parlamentari Alessandro Fusacchia, Bruno Tabacci e Riccardo Magi che, seppur con sensibilità e motivazioni diverse, hanno votato la fiducia ieri alla Camera.

Sotto a questa divisione (che nella base ha sfumature e motivazioni altrettanto diverse e variegate) cova però anche un conflitto fra diverse visioni politiche: la visione di chi vorrebbe ascrivere definitivamente +Europa all’area del centrosinistra (che è la visione di Bruno Tabacci e forse anche di Alessandro Fusacchia) e quella di chi vorrebbe fare di +Europa un movimento liberaldemocratico (che è la visione del Segretario Benedetto della Vedova e di Emma Bonino).

Ma che vuol dire essere un movimento liberaldemocratico?

In una famosa lettera rivolta nel 1951 da Benedetto Croce ai nuovi iscritti al Partito Liberale Italiano, il filoso spiegò che il Liberalismo che voglia farsi partito ha una singolarità: “è l'unico partito di centro che si possa pensare. Per questa ragione esso non può dividersi in una sinistra e in una destra, che sarebbero due partiti non liberali”.

Quello liberaldemocratico è un pensiero mobile, flessibile. Con dei capisaldi, naturalmente, ma alla continua ricerca di adattamento e risposta rispetto alle particolarità della situazione in essere. Quello liberaldemocratico è un metodo, prima di tutto. Giocare dal centro dello schieramento (o oltre gli schieramenti usuali, se piace di più) impone di adottare ora politiche conservatrici, ora politiche più progressiste, senza visioni preconcette come quelle di chi si colloca ai margini a destra e sinistra.

Sempre Croce in quella famosa lettera spiegò che “la libertà si garantisce e si salva talora anche con provvedimenti conservatori, come tal'altra con provvedimenti arditi e persino audaci di progresso”. Per usare le parole di un fortunato libro dell’ex segretario dei Libdem inglesi Nick Clegg, fare politica liberale significa farla “between the extremes”.

A chi è di sinistra sembrerà pertanto di destra un movimento come +Europa quando mette in cima alle sue priorità la tenuta dei conti pubblici.

E a chi è di destra sembrerà di sinistra quanto mette in cima alle proprie priorità l'integrazione degli immigrati o la salvaguardia dei diritti civili.

Niente di meglio, per spiegare cosa sia un partito liberaldemocratico, che le parole di Emma Bonino oggi al Senato (il discorso è stato ritrascritto velocemente, ma è pressoché alla lettera):

“Il suo intervento, Presidente Conte, è un libro dei sogni. Una fiera delle ovvietà. C’è qualcuno che non vorrebbe più asili nido o vorrebbe più inquinamento? C’è qualcuno che non vorrebbe salari più alti o servizi pubblici più efficienti? Un programma di governo non può essere una lista dei desideri: deve essere un programma di interventi che indichi le coperture possibili. Vede, signor Presidente, fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Per +Europa oggi c’è un oceano. Il suo programma intende infatti fare ricorso al deficit in misura anche più alta del precedente governo. Con ciò, però, si illudono gli italiani che questo nuovo debito non costituirà un peso sulle spalle dei giovani e dei contribuenti di domani. Nel suo programma ho sentito le solite vaghezze su lotta all’evasione e sulla spending review. Sento queste cose da quando ero molto più giovane. Il suo approccio economico è figlio del convincimento che il Paese possa crescere solo facendo più deficit e che solidarietà significhi redistribuire i debiti. Solidarietà è invece redistribuire ricchezza. E la ricchezza va prima creata. Il suo governo invece promette tutto a tutti e non vuole davvero disfare niente di quello che ha fatto il governo precedente, a partire dai decreti sicurezza, dal blocco della prescrizione e dal taglio dei parlamentari, congegnato come un oltraggio alla rappresentanza. Salvini si è azzoppato da solo per arroganza. Voler stravincere è normalmente un enorme errore. Adesso è fuori dal Viminale, e questo è un bene. Ma fate attenzione a non ripristinare le condizioni che lo riporteranno a Palazzo Chigi. Vede, se lei promette tutto a tutti, crea aspettative che si trasformano poi in frustrazioni, quando vengono deluse. Il rischio è che il fallimento riapra la strada a chi la spara più grossa. E in questo il precedente viceministro era insuperabile. Colgo poi l’occasione per invitarla a spiegare al giovane ministro degli esteri che la Farnesina non può diventare la sede di un partito o di un governo ombra. Il governo che lei ha presieduto è stato il più ostile all’Ue. Mi permetta, quindi, di dubitare che in così poco tempo possa essere cambiato tutto. Il dubbio è che il suo governo possa veramente agire in maniera diversa da prima. A lei, presidente Conte, si può chiedere tutto, ma non di diventare l’opposto di se stesso. Bisogna cambiare in modo radicale nel linguaggio e nel dire la verità ai cittadini italiani. Perché, senza scomodare Kennedy, dire la verità fa crescere i cittadini, fa crescere la classe politica, rende tutti più responsabili”.

Per qualcuno tenere +Europa all’opposizione sarebbe una scelta miope. A me pare più una scelta presbite: che guarda lontano. Una scelta dall’orizzonte più lungo ed ambizioso. Una scelta per chi non s’accontenta e non se la beve.

Perché Emma Bonino è e sarà sempre per chi non s’accontenta.