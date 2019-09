BAM buona la prima

Quanto sia importante tenere vivi e aperti al pubblico questi luoghi unici, che contribuiscono a diffondere la cultura green nei contesti urbani, è fin troppo evidente. Basta leggere i libri di Stefano Mancuso (intervistato su questa testata da Andrea Fioravanti) per comprendere quanto sia vitale il rispetto della biodiversità, ma anche quanto sia facile, per noi umani, dimenticare l’esistenza delle piante. Solo che gli alberi che in questo giardino “danzano col vento” (come ha spiegato a Elle Decor la sua designer Petra Blaisse) richiedono tutela e manutenzione: più di 500 alberi per oltre 100 specie botaniche. Guardando ad altri giardini che sono modelli di gestione efficiente, il Comune (che per realizzare il parco ha investito 12 milioni di euro) ha compreso che la Biblioteca degli Alberi richiedeva il coinvolgimento di nuovi sponsor e di una fondazione no profit specializzata nell’organizzazione di eventi culturali sostenibili. Di qui la nascita del progetto BAM.