LO SNODO EUROPEO - L’ineludibile cammino verso una Costituzione per l’Europa

L’Europa sta vivendo un momento molto particolare, i cui esiti potranno avere ripercussioni anche sulle relazioni, oggi stanche, tra il nostro continente e quello africano.

Per usare un’immagine, la fase che attraversiamo ricorda i «deviatoi» o scambi, cioè quei punti della rete ferroviaria in cui un treno prende una direzione piuttosto che un’altra. Scegliere la direzione giusta conduce alla meta. Optare per quella sbagliata può causare incidenti fatali.

Che cosa è accaduto negli ultimi mesi? Innanzi tutto i sovranismi, che apparivano avviati verso un trionfo rapido e sicuro, sono all’angolo. In Italia il partito nazional-sovranista si è auto-estromesso dal ponte di comando per eccesso di sicurezza o di arroganza o di incompetenza. O di tutte e tre le cose insieme. Nel Regno Unito l’accanito fautore di un hard Brexit ha sfidato a testa bassa il Parlamento della più antica democrazia d’Europa, arrivando addirittura a chiuderlo, ma vi è stato più volte pesantemente sconfitto. La Francia sta riprendendo il suo cammino dopo gli sciagurati attacchi dei gilet gialli e i nazionalisti lepenisti restano confinati all’opposizione. In Austria i primi sovranisti che hanno conquistato il potere esecutivo sono travolti dal loro personale Russia gate. Gravi scandali hanno isolato e indebolito anche i nazionalisti ungheresi e polacchi. In Germania, pochi giorni fa, il partito di estrema destra AFD ha vinto, sì, le elezioni in Sassonia e Brandeburgo ma non è riuscito a sorpassare le due formazioni al governo, come pure prevedevano i sondaggi.

Chi li ha sconfitti? Loro risponderebbero: i «poteri forti» del pianeta. Non è così, tanto più che alcuni di questi poteri forti li sostengono o addirittura li guidano da lontano: pensiamo alle grandi potenze che, a oriente come a occidente, sperano nella distruzione del disegno unitario europeo.

Li ha sconfitti piuttosto la loro stessa natura: i sovranisti sanno indubbiamente dare voce alla «pancia» della società e ai suoi problemi reali, ma poi non sono capaci di risolverli perché non sanno affrontare la complessità oltre gli slogan. E gli elettori lo intuiscono. Inoltre a sconfiggerli è stato un elemento che capiscono poco e digeriscono male: la democrazia parlamentare che, ancora una volta, si rivela «la peggior forma di governo possibile a eccezione di tutte le altre».

In sostanza, come ha scritto Massimo Franco ieri, 12 settembre, sul «Corriere della Sera», «riguardando la foto di gruppo per la manifestazione di Milano voluta da Salvini nell’aprile scorso con l’ambizione di far diventare quello populista il primo gruppo a Bruxelles, sembra scattata un secolo fa». A Bruxelles si insedierà invece, il 1° novembre prossimo, una nuova Commissione, la prima guidata da una donna, il che è di per sé un segnale positivo di innovazione e di cambiamento.