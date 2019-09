"Van Gogh e il Giappone" - al cinema il 16, 17 e 18 settembre nelle sale Nexodigital

Come rivelano lettere al fratello Theo, una delle principali fonti sulle quali è stato basato il film, la fascinazione per il Giappone (che l’artista non visitò mai) e l’arte giapponese furono per Van Gogh un un’ispirazione incessante, uno stimolo che influenzò la tecnica e l’uso del colore, i soggetti dei quadri divenuti famosi in tutto il mondo. Intorno al 1888 Van Gogh si trasferì da Parigi in Provenza e qui scoprì un paesaggio magnifico, una luce potente, una popolazione dai costumi tradizionali e per certi versi “esotici”, capaci di dialogare con la sua visione idealizzata del Giappone e con il suo “sogno” giapponese. Quelli che seguirono furono per lui anni prolifici, ma anche estremamente travagliati, che diedero linfa vitale ad alcune delle opere più iconiche della sua intera produzione, come I Girasoli e i suoi celebri ritratti.

"La cosa stupefacente nel lavorare a un film su Van Gogh è la ricchezza delle intuizioni che emergono dalle sue lettere o anche solo osservando da vicino le sue opere. Pensi di conoscerle, perché sono famosissime, ma ogni “visione” rivela qualcosa di nuovo. L'intensità del sentire di Van Gogh mentre lotta con la sua arte è messa a nudo con ogni segno che marca sulle tele. È la ricerca di una semplicità potente che ha attratto Vincent van Gogh verso l'arte del Giappone”, spiega il regista David Bickerstaff.