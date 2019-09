Aziende specializzate in serramenti: in che modo scelgono di essere presenti in rete

Non si afferma davvero nulla di nuovo sottolineando che il web sia oramai fondamentale per le aziende operanti nei settori più disparati, di conseguenza le imprese non possono permettersi di trascurare la visibilità online se intendono sviluppare un buon business.

La consapevolezza di ciò sta divenendo sempre più diffusa, di conseguenza non stupisce il fatto che il mondo del Web Marketing abbracci, oggi, anche dei settori la cui presenza online era piuttosto marginale in un passato non lontano.

Il settore infissi in rete: alcuni numeri interessanti

Da questo punto di vista è assolutamente emblematico il settore infissi: digitando in Google delle keyword di ricerca quali “infissi” o “serramenti”, il motore propone oltre 20 milioni di risultati.

Un dato assai interessante è inoltre quello relativo alle ricerche da parte degli utenti: utilizzando degli appositi strumenti statistici, infatti, si evince che keyword di ricerca quali “infissi”, “serramenti”, “finestre pvc” ed altre ancora vantano dei volumi di ricerca che spaziano da 10.000 a 100.000 ricerche mensili, delle cifre davvero considerevoli.

Ma come scelgono di essere presenti, in rete, le aziende che trattano questo genere di articoli? Per rispondere a questa domanda è sufficiente effettuare un’analisi scrupolosa dei contenuti individuabili online e riguardanti, appunto, tali prodotti e tali imprese.

Infissi ed e-commerce: una presenza rilevante, ma non molto massiccia

Il commercio elettronico è una realtà molto solida nei settori più disparati, e il mondo dei serramenti non fa eccezione.

Non si può tuttavia affermare che acquistare degli infissi online sia una prassi, e la cosa, obiettivamente, non stupisce: la grande maggioranza dei consumatori pretende di toccare con mano tali articoli prima di acquistarli, senza trascurare il fatto che, quasi nella totalità dei casi, essi devono essere realizzati su misura affinché combacino alla perfezione con le aperture dell’immobile presso cui saranno installati.

In rete si possono senz’altro acquistare infissi, soprattutto all’interno dei “colossi” Amazon ed eBay e negli e-commerce di brand del settore piuttosto blasonati, tuttavia il binomio composto dagli infissi e dal commercio elettronico risulta piuttosto debole, per le ragioni appena elencate.

Siti web ufficiali: fondamentali per le aziende del settore

Ben più frequente è che le aziende che trattano serramenti valorizzino al massimo la loro presenza online attraverso dei siti Internet ufficiali.

Questi spazi web sono ritenuti importantissimi per presentare i propri prodotti e i propri servizi, dunque per individuare dei nuovi clienti, di conseguenza le imprese prive di un sito Internet sono sicuramente in una condizione di svantaggio rispetto alle concorrenti.

Non solo: i siti Internet ufficiali delle aziende che producono o che commerciano serramenti sono importantissimi per consentire all’utente di rivolgere le proprie richieste di preventivo e di ottenere una risposta in modo pratico ed efficace.

Tra i tanti, per me, degno di nota è cocif.com, realizzato molto bene e dove è decisamente apprezzabile anche la versione in inglese e francese, segno che finalmente qualcuno capisce che il potenziale del web può andare ben oltre i confini italiani.

La presenza online degli addetti all’installazione

Sebbene sia sicuramente più marginale, non va affatto trascurata la presenza online di imprese e professionisti specializzati nell’installazione di serramenti.

Realtà come queste, le quali offrono dunque i soli servizi di installazione, sono individuabili online attraverso dei siti Internet ufficiali, o anche nei vari portali/App in cui è possibile ingaggiare dei professionisti per richiedere dei lavori di carattere occasionale.

Molto ricercati i contenuti tecnici

A margine di quanto detto è interessante sottolineare che tantissimi utenti fanno ricorso al web per individuare delle informazioni di natura tecnica relative alle varie tipologie di serramento e alle relative caratteristiche, come ad esempio le peculiarità dei diversi materiali.

Le aziende che vantano dei siti Internet particolarmente ricchi e completi da questo punto di vista riescono dunque, con ogni probabilità, ad ottenere delle quantità di accessi mensili piuttosto importanti.