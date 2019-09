I Founders

Il Milanese Imbruttito è un brand nato su Facebook nel 2013 dopo un’attenta e imparziale osservazione della città di Milano, delle sue abitudini, del suo linguaggio e delle diverse tipologie umano-metropolitane che vivono e lavorano in città. Sono parole vostre che lasciano intendere come l’Imbruttito nasca da una razionale analisi antropologica sviluppata a tavolino.

Germano Lanzoni - celeberrimo seminatore di zizzania - sostiene invece che “partono per gioco un venerdì sera. Vanno di birra, alzano il gomito e postano una semplice grande verità: “il milanese non ha amici ma ha contatti”. E poi vanno a farsi il loro meritato weekendino”. Insomma il tavolino c’era, ma era quello di un pub.

Io vedo invece delle analogie clamorose con la commedia dell’arte, dove le maschere (Arlecchino, Pulcinella, Balanzone, Pantalone, Colombina…) erano la sintesi estrema di un determinato genere di persone. Insomma siete antropologi, imbriaghi o commediografi?

Marco: grazie, bella come presentazione. No, non si è trattato di una ricerca di tipo antropologico, ma di una semplice osservazione. La prima cosa da dire subito è che noi tre non siamo milanesi. Siamo venuti a Milano per studiare e per lavorare ed abbiamo semplicemente osservato tutto quello che ci capitava intorno; poi il 7 marzo del 2013 - al termine di una divertente serata - abbiamo iniziato a parlare tra di noi dei vari personaggi che animano Milano, così tanto per non annoiarci e per ridere un po’.

E per gioco abbiamo creato un avatar che racchiude un po’ lo stereotipo del milanese che lavora, lavora, lavora… sempre un po’ in sbattimento. Ai tempi lavoravamo in un ambiente che ci forniva una certa dimestichezza con i social networks (che allora erano completamente diversi da quelli che usiamo oggi) e decidemmo di aprire una pagina Facebook dedicata a questo personaggio immaginario.

Nasce così il 7 marzo 2013 il Milanese Imbruttito. Tempo una settimana la nostra creatura letteralmente esplode e passiamo da qualche centinaio di like (amici e parenti che forse nemmeno avevano ben capito che dietro alla pagina ci fossimo noi) a 25.000 like. Dopo un mese eravamo a 100.000. Il resto… è storia.