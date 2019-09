Artigli ben affilati.

Questa fase non somiglia ai momenti di improvviso black out che eravamo a vedere nel Milan dello scorso anno; sembra invece che la squadra passi dalla brillante alimentazione a benzina super ad una più lenta combustione diesel. Il gioco non si ferma, ma la frequenza del battito scende.

E scende tanto da consentire all’Orobica al minuto 16 di farsi viva sotto porta; Merli #18 semina la difesa rossonera sulla fascia destra del proprio attacco, tiro e sfera sull’esterno della rete. Bella la giocata della calciatrice della squadra allenata da Marini, con un grosso concorso di colpa di Korenciova #12 e Hovland #4. O la chiamata dell’estremo difensore del Milan in uscita non è stata sentita o non è mai partita. Maluccio in entrambi i casi.