Web Marketing medico: come sono presenti online i professionisti di questo settore

Curare al meglio il Web Marketing è davvero importantissimo e lo sarà ancor di più nel prossimo futuro, e ciò vale sia per le aziende che per i liberi professionisti.

Web Marketing: importantissimo anche per i medici

Anche i medici devono valorizzare al massimo il canale Internet se intendono sviluppare e mantenere una clientela corposa: sebbene questa categoria di lavoratori sia decisamente particolare, dunque, anch’essa deve saper agire come una vera e propria impresa al fine di accrescere il proprio business.

L’idea tradizionale del medico che riceve dei clienti esclusivamente tramite passaparola, oppure perché viene suggerito da medici con specializzazioni differenti, appartiene ormai al passato: tantissime persone, oggi, sanno bene di che tipo di visite mediche hanno bisogno, di conseguenza ricercano online dei medici competenti che operano nella propria città.

Tantissimi navigatori ricercano dei medici online

Facendo riferimento ai dati messi a disposizione da uno strumento statistico di Google, si può notare che keyword generiche quali “medici” vantano dei volumi che spaziano da 10.000 a 100.000 ricerche mensili, cui si aggiungono tantissime keyword secondarie che vantano volumi da 1.000 a 10.000 ricerche mensili.

Scopriamo subito, dunque, in che modo i medici scelgono di essere presenti online.

La presenza online dei medici che operano autonomamente

I medici che operano tramite un proprio studio, in genere, sono presenti in rete con delle informazioni piuttosto essenziali, ad esempio con indirizzo e orari di ricevimento, contatti e altri Rich Snippet, così si chiamano questi speciali contenuti, che vengono visualizzati nei motori di ricerca.

Anche la presenza nei Social sta divenendo sempre più diffusa, di conseguenza anche i medici che operano autonomamente scelgono di aprire e di gestire delle pagine ufficiali in questi spazi web, anche al fine di instaurare un contatto diretto con clienti e potenziali clienti.

Il Web Marketing dei centri polifunzionali

Le realtà mediche più strutturate, ovvero ad esempio i centri polifunzionali in cui operano professionisti con differenti specializzazioni, vantano in genere una presenza online più dettagliata e più professionale.

Gli esempi sono tanti: il centro di terapia Ionoforetica mette a disposizione medici con molteplici diverse specializzazioni, come ad esempio un ginecologo a Bologna.

Non mancano, in portali come questi, i vari form di contatto che possono essere utilizzati dai navigatori per richiedere informazioni o per effettuare una prenotazione.

Anche i centri medici polivalenti valorizzano molto i Social, segno evidente del fatto che questi spazi web sono considerati sempre un ottimo canale per instaurare dei contatti con i potenziali clienti.

Post specialistici: anche questa è una strategia di Web Marketing

Molti medici intervengono con dei post specialistici anche all’interno di forum e siti web specializzati: è evidente che un consulto medico autorevole può avvenire solo personalmente, a seguito di una visita, tuttavia sono davvero tantissimi i navigatori che cercano in rete delle informazioni di natura medica redatte da professionisti affidabili.

Fortunatamente, nel navigatore medio si è ormai diffusa la consapevolezza dell’importanza della fonte delle informazioni mediche, ecco perché i contenuti regolarmente firmati dai professionisti sono sempre molto ricercati.

La pubblicazione di pareri ed approfondimenti medici può divenire essa stessa uno strumento di Web Marketing: molti professionisti riescono, in questo modo, ad ottenere nuovi contatti da parte di potenziali clienti, o semplicemente riescono ad incrementare il loro blasone.

Alcuni medici, inoltre, scelgono di curare autonomamente degli spazi informativi come questi, ad esempio in dei blog correlati al proprio sito Internet ufficiale; anche questa, non c’è dubbio, può senz’altro essere un’ottima strategia di Web Marketing.

Il corretto approccio di chi cerca servizi medici online

Quando si parla di medici, ovviamente, è sempre importante fare le dovute raccomandazioni a chi ricerca online dei servizi di questo tipo: nel momento in cui ci si interfaccia con un nuovo professionista, infatti, è sempre fondamentale accertarsi che sia laureato, specializzato e regolarmente abilitato.

Su legittima richiesta del paziente, infatti, qualsiasi medico deve essere in grado di esibire tali attestati e qualsiasi altro documento comprovante la propria esperienza; quanto viene scritto in rete sui vari canali ufficiali (siti Internet, pagine Social o altro ancora) deve dunque essere opportunamente verificato.