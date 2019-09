Cari cantanti, basta code e cibo di merda ai concerti

Finita l'estate, finita la stagione dei concerti all'aperto ed il bilancio riguardo l'offerta food all'interno dei grandi eventi musicali è sempre lo stesso: pessimo.

Cari artisti, è tempo che vi mettiate una mano sulla coscienza e veniate incontro alla nostra pazienza, alle nostre gambe in fila, al nostro intestino: non potete pensare che la vostra performance si esaursica sul palco, se volete bene ai vostri fan occupatevi dell'esperienza concerto a 360°.

Dal Compleanno di Radio Deejay al Jova Beach Party di Linate in fila (e che fila!) per comprare l'oramai moneta parallela chiamta token, che, guardacaso, avanzano sempre... e poi di nuovo in fila tra improvvisati chioschi di street food male organizzati che non fanno in tempo a scongelare pane ed hamburger e si sono inventati il panino col ghiaccio all'interno servito da ragazze e ragazzi nel panico.