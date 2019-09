252 partite, difensore (o meglio come si diceva una volta…terzino) schierato per 214 volte in serie A. Due reti, 1 Coppa Latina (1956), 4 scudetti 1954-55, 1956-57, 1958-59,1961-62) ed una Coppa dei Campioni (1962-63); questo è il palmares di un grande campione che il Milan ha inserito nella propria Hall of Fame.

Zago smise di giocare il 9 settembre del 1962, in occasione della partita di Coppa Italia Parma- Milan che i rossoneri vinsero per 0 a 1.