Antonio Conte. Qualcuno dovrebbe dirgli che se mai dovesse rimanere all’interno della sua area tecnica non succederebbe niente di catastrofico al pianeta Terra. La guarda (per essere certo di non sostarvi troppo) e poi la abbandona sistematicamente.

Mai silente, osserva tutto, chiama tutto e tutti. Il pubblico dell’Inter lo adora; dopo l’addio di Mourihno si sono succeduti sulla panchina neroazzurra una decina di tecnici e Conte è il primo che riesce a convincere, eccitare, far sognare le truppe del Biscione. Si percepisce a pelle, non serve fare sondaggi, dopo lo Special One lui è considerato il Predestinato. Questo mette sulle sue spalle una gerla pesantissima, colma di aspettative. Dicono che sia un uomo dalla schiena forte, se la caverà.

Ieri sera in Sala Stampa ha detto che “alla distanza abbiamo gestito con personalità la gara. Sta emergendo il lavoro che facciamo in settimana, cinque vittorie consecutive non sono un caso, sono figlie anche della giusta mentalità.”. Certo, la giusta mentalità: la sua.

PS: è il primo allenatore della storia dell’Inter a vincere tutte le prime cinque gare di campionato nella stagione di esordio.