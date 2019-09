Global Strike for Future: tutti al fianco degli studenti (Ministro compreso)

Partecipi e coinvolti: i ragazzi sposano la causa ambientalista

Ma come avranno reagito i diretti interessati a questo endorsement da parte del Ministro? E i professori, seguiranno il consiglio e chiuderanno un occhio se in classe mancherà qualche alunno? Skuola.net lo ha chiesto a più di 3.500 studenti di scuole medie e superiori. L’adesione al nuovo ‘venerdì per l’ambiente’, come sempre, sarà altissima: 6 ragazzi su 10, infatti, andranno alla manifestazione. In maniera più che convinta. Sembrano passati i tempi degli scioperi a cui aderire solo per poter saltare giorni di scuola: tra i potenziali partecipanti, circa 9 su 10 andranno per farsi portatori dell’importante messaggio che una protesta del genere può veicolare (solamente per l’11% sarà un pretesto per evitare lezioni e interrogazioni).