E’ importante che Milano non lasci indietro nessuno.

Enrico IV di Borbone, protestante e re di Francia, a metà del Cinquecento per poter pacificare una nazione in piena guerra civile si convertì al cattolicesimo e pronunciò una frase diventata celebre: Parigi val bene una Messa! L’unione politica nazionale, che tiene in piedi il Conte bis, mi riporta con la mente a quei tempi. PD e 5 Stelle si uniscono per fermare Salvini, probabilmente tappandosi il naso. A Milano però non è detto che questo schema possa funzionare in prospettiva futura; i 5 Stelle nelle ultime comunali presero solo un risicato 10%, troppo poco per frenare la Lega in casa propria. Cosa ne pensa?

Penso che sia necessario guardare con attenzione anche ai voti della Lega in casa propria.

Se guardiamo alle ultime elezioni, quando la Lega ha avuto un exploit (le elezioni europee) notiamo che la Lega ha avuto un incremento di consensi ma nonostante ciò rimane ben al di sotto dei voti portati a casa dal Partito Democratico e dal centrosinistra. Con un PD che viveva un momento di crisi nazionale invece la Milano dem ha visto aumentare i propri voti, sia in percentuale sia in termini di numeri assoluti. Questo per quanto riguarda Milano città.

Se guardiamo anche alla manifestazione di piazza che ha tenuto Salvini prima delle elezioni europee possiamo capire come la Lega punti con decisione a prendersi Milano, e non credo che possano essere i 5 Stelle a poter arginare questo desiderio. Sia a Milano città sia nell’area metropolitana i 5 Stelle non hanno mai sfondato, i milanesi non hanno mai capito ed accettato tutte le loro giravolte e le loro mutevoli prese di posizione. Potremmo prendere ad esempio la loro contrarietà iniziale ad ospitare le Olimpiadi per poi ravvedersi in modo parziale e tardivo.

Milano è una città sempre pronta ad accogliere a braccia aperte lo sviluppo e le novità, ed è molto reattiva nei confronti dei grandi eventi. Lo abbiamo visto con Expo, dove l’evento non è rimasto cristallizzato nella dimensione temporale dell’esposizione universale, ma ha dato il via ad un indotto economico e sociale che è rimasto nel tempo. E così sarà con le Olimpiadi.

I 5 Stelle anche qui si sono caratterizzati come il partito del No, e questo non ha favorito il loro successo nel nostro territorio, un territorio che ragiona in maniera diversa da loro. Un territorio - quello di Milano e provincia - che la Lega ha provato a coltivare, anche se a mio avviso per un milanese medio è molto difficile accettare proposte politiche del tipo “usciamo dall’Euro - usciamo dall’Europa”. Milano è profondamente europeista.