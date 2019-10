I numeri impietosi sulla scuola della Nadef 2019

Nella tabella estratta dalla Nadef 2019 (pag. 48) è evidenziata l'incidenza, in misura percentuale sul PIL, della spesa pubblica per comparti.

Come si vede, mentre la spesa pensionista salirà fino al 2045 (aumentando dal 15,6% del PIL negli anni 2019 e 2020 al 18,1% del 2045, complice, certo, l’incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica), quella per la scuola è destinata a scendere ulteriormente, passando dal 3,4% del 2020 al 3% del 2035, per poi risalire piano piano, ma mai più ai livelli attuali.

Questo in un paese, quale è l'Italia, in cui il 77,2% della spesa sociale è destinata a chi ha più di 65 anni (mentre in Irlanda, per dire, si tratta solo del 31,8%).

In un paese, quale è l'Italia, che per la scuola ha sempre speso meno degli altri paesi europei. Nel 2016 la spesa italiana per istruzione si è infatti attestata al 3,9% del PIL, un dato inferiore alla media Ue (che è pari al 4,7% del PIL). Ed anche al di sotto di quello dei maggiori paesi europei, in particolare della Francia (5,4%) e Regno Unito (4,7%).

Se invece si considera la spesa pubblica per istruzione in percentuale di spesa pubblica totale, l’Italia è all’ultimo posto in Europa con solo il 7,9% a fronte di una media europea del 10,2%.

E adesso si scenderà ancora.

Ecco il furto generazionale, toccato con mano.

E poi qualcuno trova anche il coraggio di dire ai ragazzi che dovrebbero starsene a scuola a studiare invece di manifestare per il loro futuro.

Piero Cecchinato