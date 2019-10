Due righe non bastano per riepilogare le attuali negatività di questo nostro amato Milan.

La difesa: ne citiamo uno per rappresentarli tutti. Musacchio contro Ribéry faceva tenerezza. Pareva di vedere Willy Coyote inseguire Bip Bip. Non l’ha tenuto una volta e l’espulsione grida vendetta in cielo. Qualcuno sostiene che in dieci si giochi meglio… non è il nostro caso. I suoi colleghi della linea difensiva non sono stati migliori, anzi…

Centrocampo: non era schierato in campo. Lasciatemi con questa mia convinzione, non ditemi nulla, occhio non vede cuore non duole. Non Pervenuto. Una linea sterile che è stata saltata con la stessa agilità che sfoggiava Nino Castelnuovo nella pubblicità dell’Olio Cuore negli anni 80.