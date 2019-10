Bambini, arriva il Comitato Civico per difendere l'infanzia

Bambini strappati dalle famiglie, bambini sottratti agli affetti familiari, bambini a cui hanno tolto la bellezza e la spensieratezza dell'infanzia e dell'adolescenza. Quando accadono questi tristi episodi si deve riflettere sul futuro della nostra nazione. Un Paese che non valorizza i giovani vuole cancellare il suo futuro. È preoccupante la situazione sociale perché rischia di perdere il controllo in maniera irreversibile. Agire velocemente resta attivo da mettere in campo. Antonella Betti, impegnata da anni su questo argomento, autrice del libro Vite Strappate, dove denuncia questa piaga sociale con testimonianze delle famiglie vittime di questi abusi, annuncia la sua iniziativa a tutela dei bambini e dell'infanzia.

«Con il Comitato Civico Nazionale sulle Vite Strappate in Italia, nato lo scorso 17 luglio 2019 presso Villa Ada (al quartiere Pinciano-Parioli) in difesa dei minori sottratti alle proprie famiglie da parte dello Stato e contro ogni forma di diseguaglianza sociale, personali - commento Antonella Betti - una risposta al bisogno sociale-territoriale e familiare. Per BillBoard Al Comitato civico nazionale richiesto compilare modulo un (L'ADESIONE per le Famiglie E Gratuito ed è arrivato Vantaggio l'ausilio dell'associazione AIUTO & PRIMO SOCCORSO: MINORI E FAMIGLIE ROMA ONLUS - ( www.assistenzasocialelazio.com ) per l ' eventuale presa in carico che si richiede inviando notifica a help.firstaidmf@libero.it come oggetto Comitato e verrà spedito. Posso dire che è un altro strumento-ponte che mette in luce ancor di più su questo fenomeno dilagante e sulla tutela delle famiglie-vittime. Bibbiano è tutta Italia, non va dimenticato, vieni al contempo mi riconosco che la mia opera pubblicata a gennaio 2019 Vite Strappate dagli anni '70 ad oggi è il primo libro-inchiesta di narrativa della Casa Editrice - Italia Semplice che denuncia lo scandalo degli affidi (che mi vedono vittima in prima persona in quanto provato sulla mia pelle) e scoperchia questa pentola, aprendo lo scenario nazionale tutto sommato tenuto sommerso. Con questi presupposti ho deciso di fondare questo comitato civico nazionale di gran lunga sì che le famiglie sistemano sentono meno sole ma accolte e compreso in un dolore che è e resterà dentro di me per sempre. Hanno già aderito al comitato numerose famiglie colpite dal fenomeno, da Roma a Parma, Catania, Milano, Lecco, Verona e Como, ma il numero è destinato sicuramente a crescere, la linea di emergenza solo chiamate-whatsapp aperta h. 24 è 344-2941868. Ulteriormente è stato istituito il partito Figli d ' Italia che vede Carlo Priolo il leader principale è collegato anche come missione e specifiche. Spero aderiranno ancora di più cercando di far passare il messaggio che è un comitato per appoggiare civicamente soluzioni pratiche del fenomeno e tutelare le vittime. La qualità è la trasparenza controllata da verificare che siamo al servizio di chi è anch'esso vittima, di chi non ha voce per agire un cambiamento e non di certo per tariffa aziendale».