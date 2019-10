Voto a 16 anni? Via libera dai politici, ma i diretti interessati dicono ‘NO’

L'idea di abbassare l'età del voto a 16 anni, rilanciata pochi giorni fa, è piaciuta in un istante a (quasi) tutto il mondo politico. Peccato che non piaccia alla gente e, soprattutto, a chi ne dovrebbe beneficiare: gli adolescenti. Tutto è partito quando l’ex premier Enrico Letta ha ributtato all’interno del dibattito una proposta avanzata più volte in passato. Un piccolo sasso che, in giorni in cui la manovra economica avrebbe dovuto monopolizzare l'attenzione, è riuscito lo stesso ad avere risonanza. Da Di Maio a Salvini, da Zingaretti all’attuale presidente del Consiglio Conte, praticamente tutti si sono mostrati possibilisti. Ma all’entusiasmo dei diversi schieramenti nel voler far votare anche “la generazione di Greta Thunberg” non corrisponde quello dell'opinione pubblica. “No, non sono favorevole”: eccola la risposta più frequente, in qualsiasi fascia di età, data dai 2500 intervistati online dal portale Skuola.net. Più di 7 su 10, infatti, non credono sia una buona idea abbassare l’età del primo voto. Appena il 27% del campione, al contrario, la vedrebbe come una cosa positiva.