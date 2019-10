Università Statale di Milano versus Carcere di San Vittore. Che vinca il migliore.

Salutiamo gli sfidanti che scenderanno nell’arena. Venti studenti iscritti (indipendentemente dalla Facoltà prescelta) all’Università Statale degli Studi di Milano e venti detenuti della Casa Circondariale di San Vittore di Milano.

Per la Guerra di Parole non vengono selezionati i migliori oratori. Il principio di PerLaRe-Associazione Per La Retorica, infatti, è che tutti possono migliorare la propria eloquenza, attraverso l’esercizio e l’applicazione.

Non si tratta di un talent show: possono partecipare tutti coloro che sono motivati a farlo. Naturalmente, per garantire l’efficacia dell’esperienza formativa, è previsto un numero massimo di venti persone per squadra. La squadra stessa sceglie i propri portavoce per il dibattito, che saranno cinque in tutto: uno per l’appello iniziale, tre per sostenere il dibattito e uno per l’appello finale.