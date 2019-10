Lezioni magistrali di scrittura creativa gratuite a Roma.

Una bella notizia per aspiranti scrittori.

LEZIONI MAGISTRALI GRATUITE ALLA SCUOLA DI SCRITTURA OMERO

Ogni ultimo sabato del mese a partire da ottobre la Scuola di scrittura Omero organizza

“Le lezioni magistrali di scrittura creativa“, una serie di lezioni magistrali gratuite dedicate alla scrittura e tenute da docenti d’eccezione.

Sabato 26 ottobre prima lezione con lo scrittore Giampaolo Simi

Scrittore, sceneggiatore e giornalista, ha pubblicato numerosi romanzi tra cui Il corpo dell’inglese (2004), Rosa elettrica (2007), Cosa resta di noi (2015), La ragazza sbagliata (2017) e Come una famiglia (2018).

Tradotto anche in Francia dalla casa editrice Gallimard, collabora con molti quotidiani.

Soggettista e sceneggiatore di serie TV come RIS e Crimini è creatore della fiction Nero a metà.

Il suo ultimo romanzo è I giorni del giudizio, edito da Sellerio.

Sabato 26 ottobre dalle 18 alle 19:30, presso la sede della scuola di scrittura Omero, via Fonteiana 102, Roma, si terrà la prima lezione con lo scrittore Giampaolo Simi, dal titolo “Come non perdere mai la voglia e la gioia di scrivere”. Seguendo l’esempio di autori come Flannery O’ Connor, George Saunders, David Mamet, Georges Simenon e altri”.