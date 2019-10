Alunni con DSA, la scuola inizia ad accorgersi di loro. Finalmente

Qualcosa si muove nell’universo DSA. Finalmente. Gli ultimi dati diffusi dal Miur sugli alunni affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (a tutti i livelli scolastici) ci restituiscono un quadro ben diverso da quello che le statistiche ci offrivano fino a qualche anno fa. Come riporta il sito Skuola.net - in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia (7-13 ottobre 2019), che come vedremo è la forma più diffusa di DSA - nel 2017/2018 sono state più di 435mila le diverse forme di Disturbo diagnosticate. Che si traducono nel 3,2% di alunni, sul totale degli iscritti, che ne hanno almeno uno (è possibile, infatti, che uno stesso alunno abbia più di una certificazione). Numeri che, in meno di cinque anni, sono più che raddoppiati: nel 2013/2014, infatti, le prime rilevazioni sull’argomento – figlie della legge 170/2010 che introdusse “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento”, potenziando il ruolo della scuola nella loro individuazione - ci dicevano che le certificazioni erano poco più di 194mila, coprendo appena l’1,7% degli studenti. Nel 2010/2011, l’anno zero, erano ancora meno (0,7%). Tutto questo non certo perché sono peggiorate le capacità di bambini e ragazzi ma perché è cresciuta l’attenzione nei confronti del fenomeno.