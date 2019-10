«UN PREMIO PER L’AFRICA» - Il Nobel per la Pace 2019 a Abyi Ahmed Ali è un insegnamento.

Questi i fatti, che testimoniano come il giovane leader etiope non abbia paura di abbattere muri eretti da anni e considerati invalicabili dalla maggioranza silenziosa (o meno) di ogni paese, non soltanto dell’Etiopia.

Abyi Ahmed è un simbolo perché non è il solo esempio di coraggio innovativo in Africa: come lui ce ne sono altri, emersi o emergenti, in Angola, in Gambia, in Kenya… Non è un caso se Freedom House, l’autorevole think tank americano che valuta ogni anno il grado di libertà nel mondo, abbia sottolineato nel suo ultimo rapporto come «in un contesto globale in cui la democrazia è in declino, l’Africa sub-sahariana abbia registrato progressi notevoli».

I nuovi leader africani, alcuni dei quali ho la fortuna di conoscere, sono tutti della stessa generazione – intorno ai 45 anni – e condividono le medesime caratteristiche: sono fieri della propria terra ma proiettati nel mondo, credono molto più di noi nel valore dello studio e del merito, hanno una formazione internazionale accurata, una competenza non solo tecnica ma anche umanistica, sono poliglotti (Abyi Ahmed, per esempio, parla quattro lingue), tolleranti e audaci. E infine, come lui ha fatto questa mattina, ricevendo la notizia del Premio Nobel, non esitano a dire… «Africa».

Il capo del governo di Addis non ha dichiarato infatti, se ci riflettiamo un istante, «questo premio è per l’Etiopia». Ha detto «è per l’Africa». Gli uomini e le donne nuovi del continente che sta oltre il Mediterraneo si considerano infatti, prima di tutto, africani. Sanno che i loro confini sono stati disegnati artificialmente dalle potenze coloniali che per secoli si sono spartite la loro terra come fosse un Risiko. Sanno che contano poco e anzi possono diventare un ostacolo. Sanno soprattutto che, per farsi ascoltare nel mondo e ottimizzare l’immenso potenziale di risorse e di gioventù di cui dispongono, devono adottare un approccio risolutamente pan-africano.

E noi, di fronte a tutto questo? Noi che ancora non riusciamo a immaginare un’Europa unita e abbiamo ascoltato per troppo tempo le sirene illusorie di un sovranismo antistorico e senza avvenire? Noi che stiamo correndo il rischio di fare dei nostri paesi delle piccole province periferiche nell’impero del mondo? Noi che cediamo ogni giorno terreno in Africa a favore dei giganti d’oriente – la Cina e l’India – che mai vi sono stati così attivi?

Speriamo che la luce accesa da Oslo ci aiuti a cambiare passo: a guardare a quello che per troppo tempo abbiamo chiamato «continente nero» non come a un «charity case», per citare il «Financial Times» di qualche giorno fa, ma come a un’opportunità di crescita economica, politica e culturale.

Il tempo che ci resta a disposizione per tornare in Africa come partner e non come conquistatori è poco. Lo spazio ancora molto, soprattutto per l’Italia, che è il “ponte” per eccellenza sul Mediterraneo e potrebbe, se lo volesse, giocarvi un ruolo fondamentale.

Dipende solo da noi: da chi ci governa – e che da Abyi Ahmed dovrebbe aver l’umiltà di prendere esempio –, dalle nostre imprese e dalla loro capacità di darsi una visione strategica, dagli enti che ne finanziano l’esportazione e dovrebbero essere più dinamici e più “colti”, e dalla nostra volontà individuale di costruire il futuro senza timori e senza preconcetti.

Altrimenti, per parafrasare Frida Kahlo, «non facciamo caso a loro. Vengono da un altro pianeta e ancora vedono orizzonti dove noi disegniamo confini».

Se continueremo però a disegnare confini, sarà peggio per noi.