Gli italiani in vacanza? Ecco le mete scelte grazie al web

Da alcuni anni l'Italia è tornata fulcro delle mete per le vacanze estive e invernali di moltissimi viaggiatori Europei.

Mare, montagna, laghi e colline sono mete desiderate da moltissimi viaggiatori esteri che ormai hanno preso d'assalto qualsiasi metà abbia una portata vacanziera. Ma non solo di viaggiatori esteri si compone la classifica dei movimenti dei vacanzieri in Italia, nel 2018 secondo i dati sono aumentati gli Italiani che sono andati in vacanza.

Secondo l'Istat infatti nel 2018 il numero complessivo di viaggi con pernottamento effettuati dai residenti nel nostro Paese è pari a 78 milioni e 940 mila, il 19,5% in più rispetto all'anno precedente, numeri record se paragonati a quelli di altri paesi, il turismo in Italia dei residenti ha ripreso corpo soprattutto negli ultimi anni per via dei fatti incresciosi successi nelle mete che normalmente erano di riferimento per gli Italiani che si spostavano.

Dove fanno le vacanze gli Italiani?

Gli Italiani si confermano come un popolo comodo, vengono ancora prediletti Hotel e soluzioni servite anche se negli ultimi tempi soprattutto grazie a Internet, ha preso piede un movimento di vacanzieri fai da te che si trova sui forum o nei gruppi Facebook dove scambiano opinioni e informazioni su dove sostare. Internet rimane quindi fondamentale per molti vacanzieri che basano le loro scelte sulle opinioni e sulle recensioni che gli altri utenti lasciano sulle strutture e sui luoghi che hanno visitato.

Nella classifica delle vacanze fai da te hanno sicuramente subito una grossa impennata le vacanze in camper, mezzo comodo e utile se si va in vacanza con la propria famiglia o un gruppo di amici. Il Camper consente anche di godersi posti e località che normalmente non potremmo gustarci pernottando in Hotel.

Molti Italiani noleggiano il camper su siti web specializzati come Meteor Viaggi, dove online possono vedere le foto del mezzo che stanno visionando e noleggiare o comprare la soluzione perfetta a voi.



Diciamo espressamente che il camper è una soluzione perfetta se volete viaggiare con la vostra famiglia per più giorni e risparmiare qualche soldo.

Una soluzione che può essere economica se abbiamo la pazienza di cucinare e vivere costantemente in viaggio. Non si nasce camperisti ma lo si diventa riuscendo ad apprezzare passo dopo passo tutti i pregi che puoi ricevere visitando mete diverse e vivendo appieno questa esperienza.

Sul Camper possiamo anche lavorare e riuscire a presenziare ad alcuni lavori d'ufficio, molti utenti che lavorano online hanno un caravan o un camper per riuscire a conciliare le vacanze e le attività lavorative. Una casa su ruote è sicuramente la migliore soluzione per nomadi digitali e lavori in remoto così da potersi spostare mentre lavorano.

Il punto di forza del Camper è sicuramente la possibilità di visitare più posti contemporaneamente senza dover rendere conto a nessuno, nessun orario e nessuna struttura fissa vi potranno fermare dalla scoperta delle migliori mete turistiche in Italia.

Ricordatevi, soprattutto se uscite dall'Italia che in ogni paese vigono leggi e regole diverse per ogni nazione, fate quindi attenzione al vostro comportamento e cercate di portare con voi tutto lo stretto necessario per riuscire a non avere inconvenienti durante la vostra vacanza.

Il B&B alla riscoperta delle tradizioni

Se al posto del camper avete preso un minivan e volete fermarvi per pernottare nei posti che visitate, allora il B&B può essere una soluzione perfetta, anche se a dispetto del camper i B&B hanno delle limitazioni, possono essere delle mete alternative.

Anche molti Italiani hanno scelto di andare in vacanza nei bed and breakfast, infatti quasi il 20% dei vacanzieri residenti in Italia ha scelto una di queste strutture per passare le proprie vacanze del 2018.

Normalmente Bed and Breakfast e agriturismi vengono scelti da famiglie e pensionati che vogliono trovare prodotti della terra e respirare aria pulita, la fanno da padrone come mete di destinazione la Toscana e il Trentino dove la maggior parte dei viaggiatori ha deciso di passare le proprie ferie. In queste scelte Internet ha permesso alle strutture di farsi conoscere dalla maggior parte dei visitatori, che solitamente prenotano Online o visualizzano le recensioni della struttura grazie a qualche portale dedicato.