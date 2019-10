La tecnologia a scuola? C'è ma è già superata. La svolta digitale è lontana

Gli e-book non entrano a scuola

Un passo ulteriore che in tutta l’Italia (o quasi) la scuola non è stata in grado di fare. Se è vero che, in quasi 9 casi su 10, gli studenti raccontano di altri sistemi per tentare di rendere quanto più digitali le lezioni. Solo il 12% dei ragazzi, infatti, può sfruttare un dispositivo personale: all’8% gliel’ha fornito gratuitamente la scuola, il 4% lo ha avuto in comodato pagando un piccolo contributo. Forse proprio per questo il freno a mano è stato tirato anche per quanto riguarda i libri di testo: nel 77% dei casi le scuole sono ferme esclusivamente ai classici libri cartacei, ripudiando i più leggeri e maneggevoli e-book. Appena 1 su 10 – ancora una volta – ormai studia solo su testi digitali.