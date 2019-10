L’importanza di chiamarsi Romano (Pecorino)

Proverbio del 18 ottobre La felicità raramente si accompagna a uno stomaco vuoto

Numero del giorno: 12.8 Quota % di cittadini italiani che hanno tatuaggi

Siccome siamo uomini di panza, nel senso che indulgiamo ai piaceri di gola, abbiamo accolto con grande sollievo la notizia che l’accordo sulla Brexit (se verrà votato dal parlamento britannico) abbia salvato in extremis settemilaseicento quintali di pecorino romano che rischiavano di vagare nel non luogo di un hard Brexit, fra una frontiera e l’altra, senza sapere come a quando e soprattutto se avrebbero trovato approdo sui deschi britannici, insospettabilmente ghiotti di sapori campagnoli centroitalici, e soprattutto a quale costo.