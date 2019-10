E' bianconero il primo Derby d’Italia.

Pollice recto per…

Un plauso a quei tifosi dell’Inter che alla fine della partita hanno applaudito le proprie ragazze. “Il nostro campionato comincia oggi, Milan e Juve erano troppo forti per noi…avanti tutta e sempre Forza Inter”. Onesti e sportivi. Bravi.

Pollice verso per…

Per i pochi tifosi di Inter e Juve che si sono amabilmente sfottuti sugli spalti durante la partita. Al coro interista “La Champions non la vincerete mai” è risuonato il contro coro bianconero “Contro di noi non passerete mai”. Sia chiaro che entrambi gli sfottò sono stati proposti con estrema tranquillità, in modalità scherzo e non per attaccar briga.

Però questi cori hanno evidenziato il viziaccio brutto del volere proporre il calcio femminile come coda accessoria del football maschile.

E’ un errore madornale. Il calcio femminile non è un aspetto minore del football maschile. Non è la brutta copia del grande calcio degli uomini. Il calcio femminile vive in un mondo proprio, un mondo che sta crescendo piano piano, un mondo virtuoso dove lo sport viene prima dello show business, dove il gesto tecnico è apprezzato a prescindere dal colore della maglia di chi lo compie. Un mondo dove il fair play in campo non è da richiamare prima del fischio d’avvio, semplicemente perché è già insito nel patrimonio genetico delle calciatrici.