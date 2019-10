Approvata finalmente la Brexif

Proverbio del 22 ottobre Pensa alle disgrazie altrui per contentarti della tua sorte

Numero del giorno: 138 Debito % sul Pil in Italia nel IIQ 2019 secondo Eurostat

E insomma da oggi ai parlamentari britannici verrà fornito un clone pagato con fondi Ue per farli votare il doppio del solito, visto che in tre giorni dovrebbero fare quello che non sono stati capaci di fare in tre anni.