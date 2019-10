Milano? Saprebbe sopravvivere anche senza un governo

Lia politica si sente fortemente milanese ed ovviamente europea. La mia formazione e le mie esperienze hanno una forte matrice europeista. Quando avevo diciassette anni ho vissuto in Galles, sono stata per due anni in un collegio, un collegio internazionale con ragazzi che arrivavano da tutto il mondo. Quando in Italia si sente parlare di collegio viene subito in mente la figura del povero adolescente allontanato a forza dalla famiglia; nessun abbandono, io in famiglia stavo benissimo.

Oppure ci si immagina il severo collegio svizzero aperto solo ai rampolli delle famiglie super altolocate. All’estero in realtà il collegio è un posto normalissimo dove i ragazzi fanno esperienze importanti ed è una tappa formativa di grande spessore. In Galles ero circondata da giovani provenienti da ogni dove e non si trattava di certo dei figli dell’ambasciatore o del nobile duca conte Pinco Pallino.

Sono da sempre una europeista convinta, non le nascondo che la notte fatale della Brexit io ho pianto, è stato davvero un brutto momento. Quindi lasciamo stare la definizione di enfant prodige e se vuole parliamo di una donna milanese, una donna europea, una donna molto in linea con la propria città. Lo ha sempre detto anche Piero Bassetti: Milano è Europa!