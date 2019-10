Bio-on, Alessandro Sannini sottolinea la grave ricaduta sull'intero mercato AiM Italia

Prima sospese in via temporanea in attesa di comunicazioni, e poi la sospensione dei titoli, su comunicazione di Borsa Italiana S.p.A., a tempo indeterminato dal FTSE AIM Italia. E' stato questo nei giorni scorsi il destino delle azioni della società Bio-On, con codice Isin IT0005056236, dopo gli arresti ed i sequestri nell'ambito dell'operazione 'Plastic Bubbles' della Guardia di Finanza e della Procura di Bologna.

Misure cautelari per i vertici di Bio-On, riscontrate irregolarità nella formazione dei bilanci

Con l'accusa di irregolarità nella formazione dei bilanci, a carico dei vertici della Bio-On sono scattate le misure cautelari, ma nello stesso tempo, riportano diversi media finanziari e non è stata offuscata l'immagine del AIM Italia che è il listino nato per quotare e per far crescere l'eccellenza del made in Italy rappresentata dalle piccole e dalle medie imprese.