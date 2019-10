Umbria, Sannini : " Sorpasso del centro-destra, situazione politica italiana estremamente fluida"

La Lega, secondo i dati definitivi del voto in Umbria, ha ottenuto il 36,9% (il 14% in più delle precedenti regionali), Fratelli d'Italia il 10,4% (era al 6,2) e Forza Italia il 5,5 (era all'8,5). Nella coalizione Bianconi, il Pd si è attestato al 22,3 % (35,8 nella precedente consultazione) e il M5s al 7,41 (era al 14.6)Matteo Salvini ha detto 'mai più insieme'? "Le dico di più, Salvini è l'ultima cosa a cui penso". Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico del M5S, in un'intervista a Skytg24 replica al leader della Lega.