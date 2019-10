Agenda Economica del 30 Ottobre 2019 di Alessandro Sannini

AGENDA ECONOMICA PER L’ITALIA DEL 30 DI OTTOBRE

DBA Group è un gruppo societario quotato all’AIM che ha per obiettivo lo sviluppo di servizi tecnici e tecnologici di ingegneria ed Information Technology a supporto di tutte le attività che caratterizzano il ciclo di vita di infrastrutture fisiche e digitali singole o a rete

Le previsioni di chiusura a fine esercizio 2019 prevedono, mediante il consolidamento di Unistar, il valore della produzione ad

Euro 58,3 milioni, l’EBITDA positivo pari a 4,0 milioni (EBITDA margin % pari a 6,9%). L’EBIT pari a 0,2 milioni ed il risultato netto

in perdita per Euro 0,6 milioni. La posizione finanziaria netta viene stimata pari ad Euro 16,0 milioni (PFN/EBITDA pari a 4,0x).

Consolidando gli effetti pro forma di Unistar al 2019 e i valori previsionali del Gruppo DBA per il 2019, si registra a livello

consolidato, il valore della produzione ad Euro 75,0 milioni, L’EBITDA pari a Euro 5,1 milioni (EBITDA margin % pari a 6,8%), il

risultato netto in pareggio e la posizione finanziaria netta pari a Euro 16,0 milioni (PFN/EBITDA pari a 3,1x)

Trimestrali

Amplifon



Il Gruppo Amplifon è leader mondiale nella distribuzione ed applicazione di apparecchi acustici. Oltre all'Italia, dove detiene il 45% di mercato, il Gruppo è attualmente presente in Francia, Olanda, Germania, Portogallo, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Egitto e Ungheria. Attraverso una rete di circa 2.600 punti vendita, 3.000 centri autorizzati, un network di 2.500 negozi affiliati ed oltre 3.000 audioprotesisti, Amplifon distribuisce apparecchi ad alto contenuto tecnologico delle primarie aziende mondiali, offrendo alla clientela soluzioni personalizzate e all'avanguardia. Negli ultimi anni, il Gruppo Amplifon ha avviato un processo di internazionalizzazione che, mediante acquisizioni di aziende leader, ha permesso di entrare sui principali mercati europei e su quello americano. Conference call a commento dei risultati del terzo trimestre 2019 (ore 15.00). ...

Tenaris è un gruppo multinazionale, leader globale nella produzione e commercializzazione di tubi e servizi per l'industria energetica mondiale (petrolio e gas) e per altre particolari applicazioni industriali.

La clientela del gruppo è formata da società leader nel settore oil&gas a livello mondiale e società d’ingegneria impegnate nella realizzazione di strutture per la raccolta, il trasporto e la lavorazione di petrolio e gas.

Il titolo Tenaris è quotato alla borsa di Milano e su altri mercati esteri (New York, Buenos Aires, Città del Messico).

Aedes SIIQ nasce a seguito dell’operazione di scissione della preesistente Aedes SIIQ, fondata nel 1905, e quotata alla Borsa Valori di Milano dal 1924. Aedes SIIQ, a seguito della scissione, possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).

Banca Sistema è attiva prevalentemente nel mercato italiano del factoring ed è specializzata principalmente nell'acquisto, nella gestione e nel finanziamento dei crediti di impresa verso le pubbliche amministrazioni italiane. In particolare Banca Sistema fornisce supporto finanziario a società italiane ed estere acquistando i crediti commerciali, sanitari e crediti IVA da esse vantati nei confronti della PA.

Il gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, materiali avanzati, vetro, pietra e metallo. La società, nata nel 1969, offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti chiavi in mano per la grande industria a singole macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa.

Il titolo Biesse è quotato sul mercato borsistico di Piazza Affari dal 2001.

Il Gruppo Piaggio opera a livello internazionale nel settore della mobilità leggera su gomma. In particolare, il Gruppo è uno dei principali operatori internazionali nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli motorizzati a due ruote: scooter da 50 cc a 500 cc, segmento in cui è consolidato leader sul mercato europeo, e moto da 50 cc a 1.100 cc. Il Gruppo, inoltre, opera nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli a trasporto leggero a tre e a quattro ruote (VTL), nel mercato europeo e nel mercato indiano (mercato, quest'ultimo, in cui è il secondo operatore).

Saras è una società attiva principalmente nel settore della raffinazione del petrolio. Titolare di una delle maggiori raffinerie del Mar Mediterraneo, quella di Sarroch (in provincia di Cagliari), opera anche nel settore della generazione elettrica (anche da fonti rinnovabili), della commercializzazione di prodotti petroliferi sul mercato extra-rete e della fornitura di servizi industriali.

Fondata nel 1962, il suo titolo è quotato a Piazza Affari dal giugno del 2006.





BANCHE CENTRALI

FED Comunicazione delle decisioni di politica monetaria (ore 19.00). Possibile un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base; il saggio di riferimento potrebbe collocarsi tra l’1,5% e l’1,75%..