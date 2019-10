Arsène Duevi.

A Cagliari al Premio Parodi Arsene Duevi porta un brano in lingua Ewè intitolato Agamà.

Agamà, il camaleonte

La vita cambia, noi cambiamo, come camaelonti

ero disteso sul letto e ho aperto gli occhi, stamattina, di nuovo

ho spalancato porte e finestre al giorno che arrivava

ho intravisto nel cielo il sole sorgere

e ho pensato: per me questo sarà un giorno buono, sono uscito in strada e ho camminato senza direzione a lungo e ho pensato che questo giorno sarà il mio giorno, tutto intero,

sarà il giorno

la vita cambia come il camaleonte, noi cambiamo, come camaelonti

c’è speranza, io ho speranza

è di nuovo giorno, sarà un bel giorno

la pioggia della fortuna e le gocce della felicità scenderanno su di me oggi

le porte si apriranno io aprirò tutte le porte, la vita è un camaleonte

cambia cambia e cambia

il sole mi ha sussurrato il nuovo giorno nei miei occhi.

———

Ne me fò ndi me de, me hòna susu be, egbea de elanyò nam.

Mexù hò me kpo dzi looo. Ewe do mò da loo, gblò nam be egbe 'lanyò.

Dagbe 'lase ahoe,

mokpòkpò leasinyeee,

nkekeya 'la nyò nam godo godo godo.

Medze mò dzi yina,

madogo nyò na me,

mekade'dzi be elanyò nam lo.

Agbea tròna lo Agama ye.

Me kade'dzi be elanyò.Nkeke ya ye nye nyuie toa nam lo.

Dzogbe nyuie fe dzi ya la dza afom lo.

Agbowo la hu ye ma yiee.

Hehea ya Agama wonye.

Etròna lo. Etròna lo.

Ne zà doa nu va kena, ne nu kea zà dona lo, mòkpokpo ya ne noanyi godo.

Nedzidzia eva vò na,ne e hozoa ega fana.agama ye nye agbea lo.

ne dò dala yi tò dzi ye mele afa woa.me biadzi koa doa fu gbe oo.

E dena afe asi flù flù vò ne enu kea egayi na. Elà lebge ava godo godo.